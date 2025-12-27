Secondigliano: don Mimmo Battaglia pranza con i detenuti in carcere L'iniziativa natalizia organizzata dalla comunità di Sant’Egidio.

Ancora un pranzo nelle carceri organizzato dalla comunità di Sant’Egidio. Lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 13,00 sarà la volta del "centro penitenziario Pasquale Mandato di Secondigliano” diretto da Gianfranco Marcello.

Ottantadue detenuti siederanno a tavola con il cardinale don Mimmo Battaglia, che anche quest’anno non ha voluto far mancare la sua presenza in un incontro così significativo, con chi vive la condizione di recluso.

Si tratta dei detenuti più poveri o che non fanno colloqui perché non hanno più legami familiari e molti stranieri.

Al pranzo tra gli invitati ci saranno tra gli altri il procuratore generale Aldo Policastro, La presidente della corte di appello Maria Rosaria Covelli, l’avvocato Irma Conti dell’ufficio del garante nazionale dei detenuti, il provveditore Carlo Berdini, la presidente del tribunale di sorveglianza Patrizia Mirra. L’artista Diego Sanchez offrirà un momento di svago ai reclusi.

E’ un Natale per non dimenticare chi vive recluso, per dire che è sempre possibile cambiare e rimettere in gioco la propria vita e stare vicino a chi vive in un momento di difficoltà può accendere sempre una luce di speranza.