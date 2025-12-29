Capodanno a Napoli, Tozzi: "Saranno quattro giorni di grandi eventi"

Napoli è pronta a dare il via ai festeggiamenti di fine anno. Si parte questa sera. Da piazza Municipio a piazza Plebiscito i lavori proseguono in città per allestire i palchi. Quattro giorni di musica ed eventi. Il 31 il grande concerto di fine anno con Elodie e Serena Brancale. Tanti gli ospiti annunciati.
Un format già consolidato che si spera possa superare i numeri delle scorse edizioni, complice anche la presenza di tanti turisti.
Da piazza Plebiscito, dove si lavora per il palco della notte di Capodanno, Ferdinando Tozzi, Delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo, assicura: “Saranno quattro giorni di grandi eventi per una città sempre più policentrica. Stasera c'è la tradizione napoletana che guarda al futuro nel nome di James Senese, domani c'è il free stile e tanti giovani”.
Capodanno a Napoli
Difficile ad oggi prevedere quali potranno essere i numeri del Capodanno 2025, ma come detto si prevedono presenze “maggiori rispetto agli scorsi anni”, si punta ancora una volta anche sul “turismo musicale che stiamo portando avanti con l'assessore Armato. Anche per questo cerchiamo di realizzare gli eventi in tutta la città - conclude , anche per decongestionare”.