Giovani di Confagricoltura: Antonio Rago eletto presidente di Anga Campania Succede a Antonio Palumbo, giunto alla scadenza del mandato triennale

Rinnovo delle cariche per Anga Campania, l'associazione regionale dei giovani di Confagricoltura. E’ stato eletto alla carica di presidente Antonio Rago, 26 anni, imprenditore agricolo di Battipaglia, in provincia di Salerno, che succede a Antonio Palumbo, giunto alla scadenza del mandato triennale.

Laureato in Economia e Management presso l’Università degli Studi di Salerno, conduce un’azienda serricola specializzata in prodotti di quarta gamma ed è socio conferitore della Rago SCARL OP, che detiene il controllo dell’intera filiera.

Dopo la laurea ha avviato il proprio percorso imprenditoriale costituendo un’azienda agricola all’avanguardia, con particolare attenzione alla sostenibilità sia ambientale sia economica dell’impresa. Nutre inoltre una forte passione per la contabilità, applicata come strumento strategico di gestione e controllo aziendale

L’agricoltura moderna deve essere sempre più sostenibile e toccherà alle nuove generazioni apportare nuove tecniche per trovare la quadra tra la sostenibilità e la redditività nelle aziende. Insieme al team dei presidenti provinciali intendo promuovere incontri e approfondimenti sull'intero territorio regionale che vadano in questa direzione, ha dichiarato Rago.

"Ringrazio Antonio Palumbo - prosegue Rago - spero di poter continuare ad avere il suo importante supporto, valore fondamentale nei rapporti umani”.

“Dopo anni intensi alla guida di Anga Campania, è giunto per me il momento di passare il testimone – ha dichiarato il presidente uscente Antonio Palumbo -. Oggi lascio la presidenza nelle mani sicure e appassionate di Antonio Rago - ha aggiunto - un imprenditore brillante e soprattutto un amico. Antonio saprà portare avanti questa eredità con visione e concretezza, arricchendola con la sua sensibilità e la forza del suo esempio.

A tutta Anga Campania auguro di continuare a seminare entusiasmo, innovazione e consapevolezza. L’agricoltura ha bisogno di giovani coraggiosi, oggi più che mai: sono certo che continueremo a farla crescere con passione e determinazione”.

Al neo Presidente e a tutto il consiglio di Anga Campania auguriamo buon lavoro e brillanti risultati, per contribuire ad una Confagricoltura sempre più forte e rappresentativa, dichiara Fabrizio Marzano, Presidente Confagricoltura Campania".