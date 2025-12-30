Napoli blindata per Capodanno: piano straordinario per sicurezza e trasporti Eventi in piazza, trasporti potenziati e stop ai botti illegali. Tutte le misure.

Una città blindata, ma pronta a fare festa. In vista dei festeggiamenti per il Capodanno, la Prefettura di Napoli ha varato un dispositivo di sicurezza straordinario per gestire l'enorme afflusso di cittadini e turisti atteso nelle piazze e sul Lungomare. La decisione è arrivata al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Michele di Bari. Al tavolo tecnico hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, il Questore Maurizio Agricola e l’assessore comunale alla Legalità, Antonio De Iesu.

Sicurezza e ordine pubblico: i luoghi sensibili

L'attenzione è massima per il concerto in Piazza del Plebiscito e per le discoteche all'aperto che animeranno il Lungomare, Piazza Municipio e la Rotonda Diaz. Oltre alla gestione della folla, le misure tengono conto del delicato contesto internazionale attuale.

Il piano prevede:

Presidio fisso: Impiego coordinato di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Focus giovani: Vigilanza speciale nelle zone della movida per prevenire incidenti e disordini.

Controlli stradali: Monitoraggio intensificato contro la guida in stato di ebbrezza e l’uso di stupefacenti.

Trasporti: Napoli muove anche di notte

Per disincentivare l’uso dell’auto privata e prevenire il caos traffico, il Comune ha disposto un potenziamento del trasporto pubblico. Le linee principali subiranno prolungamenti straordinari dell'orario di esercizio, garantendo la mobilità anche durante le ore notturne per permettere il rientro in sicurezza dai luoghi degli eventi.

La stretta sui "botti" e l'appello del Prefetto

Un capitolo centrale del vertice ha riguardato i fuochi d'artificio illegali. Il Prefetto ha inviato una circolare ai sindaci della provincia per sollecitare controlli rigorosi sulla vendita di materiale esplodente non autorizzato. "È fondamentale tutelare la quiete pubblica e i siti sensibili come ospedali e case di cura," ha dichiarato il Prefetto di Bari, invitando inoltre alla tutela degli animali domestici, spesso vittime dei rumori molesti. L'invito rivolto alla cittadinanza è duplice: utilizzare i mezzi pubblici e collaborare con le autorità segnalando tempestivamente ogni situazione di potenziale pericolo. Napoli si prepara così a salutare il nuovo anno puntando su un equilibrio tra divertimento e legalità.