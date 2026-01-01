Capodanno a Napoli, trionfo in Piazza del Plebiscito con Elodie e Brancale Il capoluogo campano palcoscenico internazionale

Napoli si conferma regina del divertimento e dell'accoglienza, salutando l'arrivo del 2026 con una Piazza del Plebiscito gremita in ogni ordine di posto. Tra cittadini e migliaia di turisti, la città ha celebrato il nuovo anno con un concertone evento che ha trasformato il cuore del capoluogo campano in un palcoscenico internazionale.

Lo show: Elodie protagonista della mezzanotte

La serata, prodotta da Pino Oliva con la direzione artistica di Gianni Simioli, è iniziata alle 20:00 dando spazio ai giovani talenti. Il crescendo di emozioni ha raggiunto il culmine con le esibizioni di Serena Brancale e, soprattutto, di Elodie. La popstar italiana ha infiammato la piazza prima e dopo il countdown, accompagnando migliaia di persone nel passaggio verso il nuovo anno.Sul palco non è mancata l'anima della città, rappresentata da un cast di artisti napoletani amatissimi: da Gigi Finizio a Franco Ricciardi, passando per Andrea Sannino, LDA e l'energia di Daniele Decibel Bellini.

Manfredi: "Napoli è una capitale europea"

Presente all'evento, il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso grande soddisfazione per il successo del format: "È stata una serata fantastica. Napoli è sempre più una capitale europea in grado di dare prova di sé, sia per l'offerta artistica che per il calore e la civiltà dimostrati nonostante le temperature. Un augurio di pace e serenità a tutti".

Oltre il Plebiscito: discoteche all'aperto a Municipio e Rotonda Diaz

I festeggiamenti non si sono limitati al palco principale. Dalle 22:00, Piazza Municipio e la Rotonda Diaz sul Lungomare si sono trasformate in discoteche a cielo aperto. Una maratona di musica dance, funk ed elettronica ha fatto ballare migliaia di giovani fino all'alba, con la partecipazione straordinaria di icone della console come Claudio Cecchetto.

La notte si è conclusa con il tradizionale spettacolo pirotecnico che ha illuminato il Golfo di Napoli, sigillando una quattro giorni di eventi che ha proiettato la città ai vertici delle mete turistiche preferite per le festività invernali.