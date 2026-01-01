Napoli: gli auguri di capodanno del capo della polizia Pisani Un pensiero rivolto a tutto il personale in servizio

Stamani, il capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, si è collegato in videoconferenza dalla sala operativa della questura di Napoli con tutte le sale operative delle questure italiane, con i compartimenti della polizia stradale e ferroviaria, con il centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della polizia postale e con le sale operative degli ispettorati di pubblica sicurezza, per formulare gli auguri di buon anno a tutti gli operatori.

Il capo della polizia ha voluto esprimere la propria riconoscenza ai poliziotti in servizio durante la notte di Capodanno, impegnati a garantire la sicurezza nelle città, nelle piazze e nelle località turistiche di tutta Italia.

Ad accogliere il capo della polizia, il questore di Napoli, Maurizio Agricola. Il prefetto Pisani ha voluto augurare un buon lavoro ed ha ringraziato per il lavoro fatto durante l’anno per le tante manifestazioni gestite con equilibrio ,per l’attività di prevenzione e controllo del territorio fatta dalle volanti e per il lavoro in prima linea dei reparti mobili .

"Ringrazio il ministro per il suo costante e immancabile sostegno e rivolgo un saluto al comandante Generale dell'arma dei carabinieri per i feriti a Torino stanotte. Questo anche a ulteriore dimostrazione della nostra presenza ininterrotta nelle piazze e nelle strade".

Ha preso la parola che il questore di Roma che ha sottolineato l’anno particolarmente intenso affrontato. Anche il questore di Torino ha ricordato l’impegno, specie nell’ultimo periodo, nella gestione dell’ordine pubblico sia su Torino che in val di Susa. Impegno reso con equilibrio e anche fermezza per garantire i diritti di tutti.

Il prefetto Pisani ha concluso salutando il questori di Sondrio e Belluno che saranno a breve impegnati per la gestione dell’ordine pubblico per le Olimpiadi.

"Sara' un'occasione per dimostrare ancora una volta la nostra grande professionalità’ durante i grandi eventi, come e' stato dimostrato nell’anno trascorso". Il capo della polizia ha concluso con gli auguri a tutti i poliziotti e alle loro famiglie.