Tangenziale Napoli pedaggio aumenta: lunghe code ai caselli Rincaro di 5 centesimi. Borrelli: "Subito ingorghi per le lungaggini delle operazioni"

Da oggi il pedaggio della tangenziale di Napoli costa un euro e 5 centesimi, in seguito al ricorso dei concessionari delle autostrade alla Corte Costituzionale che chiedevano l'adeguamento delle tariffe in assenza di un Piano del governo. "Si sono subito registrate enormi code ai caselli per le lungaggini delle operazioni di pagamento. Un rincaro di 0,5 centesimi che ha suscitato proteste vibranti tra gli automobilisti partenopei, che percorrono quella che resta l'unica tangenziale urbana a pagamento d'Europa", denunciano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano che annunciano una manifestazione di protesta per lunedì 5 gennaio.