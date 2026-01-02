Raid contro Centro Asterix, Borrelli: "Sindaco e Prefetto li proteggano" "Centro rappresenta una casa per molti ragazzi"

"Esprimo la mia piena solidarietà ai responsabili e agli operatori del Centro Asterix, ancora una volta vittime di un atto vile e inaccettabile Colpire ripetutamente un presidio educativo significa colpire direttamente il futuro di tanti giovani del quartiere". Lo dice, in una nota, il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Il Centro Asterix rappresenta per molti ragazzi una casa, un punto di riferimento sicuro e una possibilità di riscatto. Non è tollerabile che chi lavora quotidianamente per il bene della comunità - aggiunge venga lasciato solo, costretto a ripartire ogni volta tra paura, danni e difficoltà economiche". "È evidente - conclude Borrelli - che esiste un serio problema di sicurezza che non può più essere ignorato. Chiedo che il Sindaco e il Prefetto incontrino al più presto i responsabili del Centro Asterix per individuare soluzioni immediate e strutturali a tutela delle realtà sociali di San Giovanni a Teduccio. Difendere questi luoghi significa difendere l'intera comunità".