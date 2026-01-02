San Giovanni, nuovo raid al Centro Asterix: "Subito tavolo per la sicutrezza" La richiesta del capogruppo del Pd al comune di Napoli Gennaro Acampora

"Vergognose e raccapriccianti le immagini che ho ricevuto in queste ore da alcuni cittadini, e che purtroppo documentano l'ennesimo raid contro il centro Asterix di San Giovanni a Teduccio. Solo due settimane fa il centro, importante presidio per i giovani e le famiglie del quartiere, era stato vittima di un episodio analogo, che aveva portato a una prima denuncia contro ignoti". Lo scrive in una nota stampa il Capogruppo PD Comune di Napoli, Gennaro Acampora.

"Massima solidarietà nei confronti dell'associazione culturale Callysto Aps, che si occupa del centro e che nei giorni scorso aveva provveduto ripristino degli spazi e alla ripresa delle attività. Sacrosanta la loro richiesta con urgenza di un tavolo per la sicurezza in Prefettura, necessario un rafforzamento dei controlli e un maggiore presidio delle forze dell’ordine nelle zone segnalate, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, al fine di prevenire ulteriori episodi criminosi e ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e legalità"