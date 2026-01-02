Tpl, due nuovi autobus elettrici in servizio al porto di Napoli Per collegamenti tra Molo Beverello, Porta di Massa e Varco Pisacane

Grazie a una nuova collaborazione tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale ed Eav, da oggi sarà garantito un servizio con navette full electric che consentirà ai viaggiatori di traghetti o navi veloci, provenienti o diretti alle isole del Golfo di Napoli, collegamenti rapidi e gratuiti tra il molo Beverello e calata Porta di Massa-varco Pisacane. Le navette full electric - fa sapere l'Ente Autonomo Volturno - offriranno una soluzione di mobilità con zero emissioni dirette (allo scarico) e contribuiranno cosi a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico nell'area portuale di Napoli.