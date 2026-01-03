A Napoli al via i saldi, strade affollate ma niente file Sconti tra il 20 e il 30 per cento. L'abbigliamento è il comparto più ricercato

Al via a Napoli la stagione dei saldi invernali. Vie dello shopping affollate: dalle centrali via Toledo e via Chiaia, passando per le strade del lusso fino al quartiere del Vomero, ma per ora negozi senza file alle casse fatta eccezione per i brand di abbigliamento di livello medio. Gli sconti proposti dai commercianti sono per la maggior parte tra il 20 e il 30 per cento con punte che arrivano fino al 50. Un primo giorno in cui i napoletani per lo più guardano, confrontano i prezzi, alla ricerca, magari, dell'occasione.

Ad attirare l'attenzione, come sempre, sono prevalentemente i negozi di vestiario per rinnovare un po' il proprio abbigliamento o per acquistare qualcosa di necessario, approfittando dei prezzi ribassati. Secondo le stime delle associazioni di categoria, la spesa pro capite destinata ad acquisti nel periodo degli sconti si aggira sui 200 euro. Una stagione di saldi che nei primi giorni può, tuttavia, contare anche sui tantissimi turisti presenti in città per la coda delle festività natalizie.