Pioggia e temporali: allerta meteo dalle 15 Emanato dalla Protezione Civile regionale

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio, sulle seguenti zone: Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.Si prevedono precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale che potrebbero essere anche intense a scala locale.L’allerta gialla è connesse al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico.Prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale.