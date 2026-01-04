Sprofonda una strada: tre famiglie evacuate Il danno causato dalla perdita di una condotta idrica

La perdita da una condotta idrica in via Silio Italico, a Napoli, ha causato lo sprofondamento del viale d'accesso al civico 33, del marciapiede pubblico e il crollo parziale del muro di confine tra i civici 33 e 35. Al momento ci sono tre nuclei familiari che non possono rientrare nei loro appartamenti e che provvederanno in autonomia alla notte fuori casa, con l'intervento dei tecnici previsto nella mattinata di domani. Per garantire l'incolumità pubblica e privata, è stata disposta la chiusura immediata della strada nel tratto compreso tra il civico 26 di Via Silio Italico e l'incrocio con Via Eurialo. Il personale della società Napoli Servizi, con protezione civile e vigili del fuoco sul posto, ha provveduto a installare una recinzione provvisoria per interdire il passaggio veicolare e pedonale, lasciando fruibile unicamente un camminamento sul marciapiede opposto al civico 33. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Locale per il presidio h24 dell'area. I tecnici di Abc sono intervenuti tempestivamente per interrompere l'erogazione dell'acqua. È stato richiesto un intervento urgente per la risoluzione definitiva del dissesto nel più breve tempo possibile. Domattina i tecnici saranno al lavoro sul posto. Le società Italgas Reti ed E-distribuzione sono state invitate a verificare l'integrità dei propri impianti nell'area interessata. È stata emessa una diffida "ad horas" per i proprietari e gli amministratori di due edifici affinché provvedano alla messa in sicurezza delle strutture portanti, delle fondazioni e del muro di confine. Fino alla completa rimozione del pericolo, è fatto divieto assoluto di praticare il viale d'accesso al civico 33 e l'area adiacente al muro di confine al civico 35. La riapertura dell'area avverrà solo a seguito del deposito delle certificazioni tecniche che attestino l'eliminata criticità. Al momento ci sono tre nuclei familiari che non possono rientrare nei loro appartamenti e che provvederanno in autonomia alla notte fuori casa, con l'intervento dei tecnici previsto nella mattinata di domani