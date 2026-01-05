Calendario Pulcinella 2026 di Angelo Iannelli: grande successo a Napoli Serata ricca di emozioni tra arte, cultura, spettacolo e bellezza

“Chapeau” per la presentazione del Calendario di Pulcinella 2026 di Angelo Iannelli tenutasi nella suggestiva cornice Castello dei Conti di Acerra. L’Ambasciatore del Sorriso e della maschera di Pulcinella, icona della nostra tradizione ha incantato il folto pubblico con un viaggio tra Napoli ed Acerra, tra: vicoli, suoni ed eccellenza della nostra cucina.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Vesuvius A.P.S con il patrocinio del Comune di Acerra è stato moderato dalla conduttrice tv Edda Cioffi.

Tra gli interventi oltre all’autore del progetto Angelo Iannelli (Pulcinella), si sono distinti il Direttore del Museo di Pulcinella Tommaso Esposito, Il giornalista de Mattino Nello Fontanella, la giornalista Emanuela Gambardella, l’attore Francesco Melidoni(Peppiniello nel film di Totò Miseria e Nobiltà) Il fotografo del calendario Vincenzo Burrone, lo scultore Salvatore Nuzzo, il maestro di musica Modestino De Chiara e la giovane artista Francesca Nastri.

Una serata intensa nel segno di Pulcinella, che ha celebrato arte, bellezza, e tradizione. Momenti artistici di grande impatto hanno entusiasmato il pubblico: l’apertura è stata affidata a Pulcinella interpetrato da Angelo Iannelli accompagnato dal maestro Peppe Renella al sax. A seguire il talentuoso tenore Mattew Lamberti con il pianista Lorenzo Savarese, e il cantante Mario Conte in un emozionante duetto con Iannelli dedicato a Pulcinella. Applausi a scena aperta per la coinvolgente Paranza di musica popolare Vesuvius composta dal maestro Stefano Salvadore, Rosa e Carlo Fidato e tammorra Gio’ Gio’ alla tammorra. Il gran finale è stato affidato al noto rapper Luca Blindo che ha regalato una breve e intensa. performance.

Numerosi gli ospiti proveniente da tutta la Campania e anche dall’ estero, tra cui il Rosario Scotti di Carlo, la giornalista Sara Buccaro, l’attrice Antonella Fulco e Gennaro Coccorullo.

Tra sorrisi e scambi di auguri del nuovo anno, il rituale firmacopie del calendario e la foto ricordo hanno suggellato una serata indimenticabile. Mai prima d’ora era stato presentato un calendario dedicato a Pulcinella ad Acerra. Il pubblico partecipe e caloroso, ha vissuto un evento storico che resterà impresso nella memoria collettiva