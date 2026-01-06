Sciame sismico Campi Flegrei: convocato centro coordinamento soccorsi Nessun danno né richieste di intervento, saranno mantenuti attivi centri operativi comunali

Si è riunito questa mattina il centro coordinamento Soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per un punto di situazione in relazione allo sciame sismico che interessa da ieri la zona flegrea e che ha fatto registrare una scossa di magnitudo 3.1 alle ore 2:23 della notte scorsa. Hanno preso parte alla riunione i sindaci e i referenti delle protezioni civili dei Comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, il direttore generale della Protezione Civile regionale e la SORU (Sala operativa regionale unificata), la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, i referenti sanitari territoriali, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il sisma avvertito nell'area flegrea non ha provocato alcun danno, né sono state registrate segnalazioni di allarme o di pericolo da parte della cittadinanza, i vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento e anche i sopralluoghi effettuati dai Comuni sui rispettivi territori non hanno fatto rilevare alcuna criticità. Saranno mantenuti attivi i Centri Operativi Comunali ed i protocolli sanitari specifici fino al termine dello sciame sismico, mentre il Centro Coordinamento Soccorsi continuerà a monitorare attentamente la situazione, in stretto raccordo con la Regione Campania, la SORU e l'Osservatorio Vesuviano. A seguire il Tavolo, in composizione ristretta, ha affrontato la situazione determinata dall'incendio che nelle prime ore di stamattina ha interessato una abitazione privata ai Quartieri Spagnoli, nei pressi di Via Girardi. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno spento le fiamme ed hanno accertato l'assenza di danni strutturali all'immobile, che è stato comunque sgomberato per consentirne le operazioni di bonifica. Al nucleo familiare che occupava l'appartamento, composto da due persone, è stata garantita l'assistenza dei servizi sociali del Comune di Napoli per la ricerca di una sistemazione alloggiativa temporanea.