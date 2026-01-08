IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il contropaccotto

Il caso Lucca e la strategia del Napoli sul mercato

il pizzino di gerardo casucci il contropaccotto
Napoli.  

Il Napoli non può di fatto operare sul mercato in questa finestra invernale, nonostante la correttezza dei suoi bilanci e la sua piena salute finanziaria. Gli sono concessi solo - bontà loro - prestiti e scambi. Questi ultimi più o meno come quelli delle figurine Panini: uno per uno, o due o tre per uno, a seconda del valore dei singoli. Il re del mercato - in tal senso - per gli azzurri è il misterioso Lorenzo Lucca, primo fulgido esempio di pacco rifilato a un popolo che su questo genere di truffa ci ha costruito un'economia e un bellissimo film di Nanni Loy. Non resta che attivare la dovuta contromisura: il contropaccotto.

