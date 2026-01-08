IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il contropaccotto Il caso Lucca e la strategia del Napoli sul mercato...

Il Napoli non può di fatto operare sul mercato in questa finestra invernale, nonostante la correttezza dei suoi bilanci e la sua piena salute finanziaria. Gli sono concessi solo - bontà loro - prestiti e scambi. Questi ultimi più o meno come quelli delle figurine Panini: uno per uno, o due o tre per uno, a seconda del valore dei singoli. Il re del mercato - in tal senso - per gli azzurri è il misterioso Lorenzo Lucca, primo fulgido esempio di pacco rifilato a un popolo che su questo genere di truffa ci ha costruito un'economia e un bellissimo film di Nanni Loy. Non resta che attivare la dovuta contromisura: il contropaccotto.