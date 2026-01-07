Napoli-Verona, Conte polemico: "Penalizzati dagli episodi". Poi parla dell'Inter Il tecnico azzurro: "Spesso le mie parole vengono strumentalizzate"

Al termine del pareggio del Napoli contro il Verona, Antonio Conte ha commentato la gara ai microfoni di DAZN, sottolineando la reazione della squadra di fronte alle difficoltà: "Per come si era messa la partita, avremmo potuto anche perderla", ha esordito il tecnico. "Nel primo tempo potevamo fare meglio, anche se alcuni episodi ci hanno penalizzato. Hojlund dove avrebbe dovuto mettersi il braccio? Ma sono decisioni del Var e le accettiamo. Sono situazioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà chiunque, ma siamo stati bravi a reagire e a trovare le energie giuste per arrivare al pareggio. Dobbiamo continuare su questa strada, perché sappiamo quanto sia importante".

Conte e il confronto con l'Inter: "Non mi interessa chi sia favorito"

Sulla sfida con l’Inter e il dibattito su chi sia favorito, Conte è stato chiaro: "Non mi interessa chi sia favorito. Affronteremo una squadra forte e andremo a Milano con forza, voglia e determinazione, consapevoli che partite come queste attirano sempre grande attenzione mediatica". Il tecnico ha poi aggiunto un chiarimento sulle polemiche: "Ho solo ricordato la storia dei top club. Dico sempre quello che penso, poi spesso le parole vengono strumentalizzate. Questo mi succede solo in Italia; in Inghilterra non capitava mai". Infine, uno sguardo alla situazione infortuni: "Forse recupereremo Neres, e potremo contare anche su Mazzocchi, che rientrerà dopo la squalifica".