Corbo a Ottochannel: "Dittatura Var. Inter-Napoli? Conte non la sbaglierà" "Troppa discrezionalità nelle valutazioni arbitrali, non c'è uniformità di giudizio"

Un pareggio che fa perdere terreno, lascia per strada qualche certezza e soprattutto fa schiumare rabbia per le decisioni dell’arbitro Marchetti e della sala Var.

Il Napoli arriva alla supersfida con l’Inter a 4 punti di distanza, con l’imperativo di non perdere a San Siro per non dire addio prematuramente ai sogni scudetto ma per Antonio Corbo, al netto di un primo tempo regalato dagli azzurri agli avversari, hanno pesato, eccome, gli episodi arbitrali.

“Stiamo assistendo una dittatura del Var, si stanno allargando i confini di discrezionalità per intervenire e quando non c’è uniformità c’è negazione del diritto. Intervenga la Federcalcio che è garante della regolarità del campionato"

"In mancanza di regole chiare per qualsiasi squadra l’esito di un campionato rimane sospeso alla fatalità. E conquistare lo scudetto – aggiunge corbo - sarà come vincere una lotteria".

L’inter, si diceva. Per Corbo il Napoli a san siro farà una grande partita, Conte le sfide importanti non le sbaglia. “Non ci arriva da sfavorito certo l’Inter è più forte come volume di gioco offensivo ma la squadra di Chivu ha criticità difensive che il Napoli potrà sfruttare”.