Sicurezza: "A Napoli funzionano il 95% delle telecamere, presto altre 350" Le dichiarazioni del sindaco Manfredi a margine del comitato provinciale a Caivano con Piantedosi

"Nel Comune di NAPOLI abbiamo 1200 telecamere attive, al momento abbiamo il 95% delle telecamere che funzionano. Il tema non è metterle, ma garantire la manutenzione e l'alimentazione elettrica che nel passato non era stato garantito". Lo ha detto il sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito a Caivano, presieduto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"Negli ultimi casi di cronaca che ci sono stati, i colpevoli sono stati tutti identificati con le nostre telecamere, adesso abbiamo una gara aggiudicata per 350 nuove telecamere che verranno installate nei prossimi mesi'', ha spiegato Manfredi. ''E, se avremo nuove risorse, faremo un nuovo piano di ampliamento in altri quartieri. Mettere telecamere non è una cosa banale, significa garantirne il collegamento con la sala operativa in tempo reale. È un'infrastruttura tecnologica molto impegnativa che richiede anche un'interazione forte con il Ministero degli Interni, perché la progettazione la fanno loro. Però mi sembra che su questo si stiano facendo passi in avanti importanti. Io credo molto nella videosorveglianza come strumento di deterrenza ma anche come strumento di accertamento dei reati", ha chiuso il sindaco.