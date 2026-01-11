Al via la bonifica dell'ultimo lotto degli arenili a San Giovanni a Teduccio Restituire alla città la piena fruizione di tutte le spiagge entro la prossima estate

Prosegue il piano di bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma per il Sin (Sito di Interesse Nazionale) Napoli Orientale. Un tassello fondamentale per la riconsegna del litorale alla cittadinanza dopo decenni di attesa.

ARENILE 3

A partire da lunedì prossimo, gli interventi si sposteranno sulla porzione dell’Arenile 3. Le operazioni di bonifica di quest’area, secondo il cronoprogramma stabilito, si concluderanno entro il mese di marzo 2026. Questo lotto rappresenta l'ultimo passaggio tecnico prima della completa messa in sicurezza del tratto costiero.

ARENILI 2 E 4

Parallelamente all'avvio del nuovo cantiere, si registrano importanti traguardi sui lotti già interessati dai lavori. Per quanto riguarda l'Arenile 2, l'Asl ha certificato ufficialmente la completa rimozione dei materiali contenenti amianto rinvenuti durante le operazioni. Un intervento delicato che ha garantito la massima sicurezza ambientale per il quartiere. Per l'Arenile 4 i lavori di bonifica sono stati formalmente completati.

Per entrambi i lotti (2 e 4), si è ora in attesa dell’esito delle controanalisi da parte dell’Arpac. Il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica sancirà definitivamente la salubrità delle aree.

OBIETTIVO

Il coordinamento degli interventi punta a un obiettivo storico: restituire agli abitanti di San Giovanni a Teduccio e a tutta la città la piena fruizione di tutte le spiagge entro la prossima estate. Dopo decenni di interdizione e degrado, il litorale orientale si appresta a tornare un bene comune accessibile e sicuro.

