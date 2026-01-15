Il restauro del Tesoro di San Gennaro: ecco i lavori realizzati - VIDEO Convegno scientifico nella Reale Cappella del Duomo di Napoli

Dipinti, busti, oggetti preziosi di straordinario valore storico per uno dei complessi storico-artistici più preziosi e identitari al mondo. Terminato dopo tre mesi di lavori il restauro del Tesoro di San Gennaro, l'esito dell'iniziativa è stato presentato nella Reale cappella del Duomo di Napoli.

Un intervento conservativo per opere che testimoniano secoli di fede, arte e tradizione legati alla figura di San Gennaro e alla città di Napoli.

Scuola di Restauro di Botticino

La Scuola di Restauro di Botticino si è presa cura del grande patrimonio di opere d’arte custodite all’interno del Museo del Tesoro di San Gennaro e della Real Cappella di San Gennaro, intervenendo su 30 opere tra dipinti, busti e oggetti preziosi di straordinario valore storico, artistico e devozionale.

Il progetto

Il progetto di restauro e valorizzazione è stato realizzato con il sostegno dell’azienda Mulino Caputo, partner dell’iniziativa insieme a Valore Italia. L’esito dell’iniziativa, come detto, è stato reso pubblico con un convegno scientifico che si è svolto oggi, giovedì 15 gennaio, nella Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro, all’interno del Duomo di Napoli, per testimoniare il “momento conclusivo di un articolato percorso di studio, conservazione e restituzione al pubblico”.

Gli interventi

Durante l’incontro sono intervenuti i rappresentati delle istituzioni coinvolte, tra cui Francesca Ummarino, Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro, Riccardo Carafa D’Andria, Vice Presidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Ilaria d’Uva, CEO di D’Uva s.r.l., Antimo Caputo, Amministratore Delegato di Mulino Caputo, Giovanni Lombardi, Advisory Board Valore Italia, Chiara Rostagno, Coordinatrice Scientifica del progetto di restauro e Barbara Balbi, Funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Il progetto, si ricorderà, era stato presentato ufficialmente con una conferenza stampa il 18 ottobre 2025 all’interno della Real Cappella di San Gennaro, in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono di Napoli.

Nel video intervista al restauratore che ha curato gli interventi