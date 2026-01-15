Conferme da Turchia e Marocco: al Napoli piace En-Nesyri Il centravanti è in forza al Fenerbache, che potrebbe cederlo in prestito

Arrivano conferme incrociate dalla Turchia e dal Marocco su un concreto interessamento del Napoli per Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino attualmente in forza al Fenerbahçe. Un profilo che il club azzurro segue con attenzione e che potrebbe diventare un’opzione reale nelle prossime settimane, a determinate condizioni.

Secondo le indiscrezioni, infatti, il Napoli virerebbe su En-Nesyri qualora dovesse uscire uno tra Lucca e Lang, ritenendo il marocchino un attaccante già pronto, con esperienza internazionale e caratteristiche adatte al calcio di Conte: fisicità, profondità e capacità di attaccare l’area.

Un altro elemento che rafforza la pista è la disponibilità del Fenerbahçe a trattare la cessione in prestito, formula che renderebbe l’operazione sostenibile anche dal punto di vista economico. Il club turco, pur non intenzionato a svendere il giocatore, sarebbe aperto a una soluzione temporanea per alleggerire il monte ingaggi.

En-Nesyri è attualmente impegnato con la nazionale marocchina e sarà protagonista nella finale di Coppa d’Africa contro il Senegal, vetrina importante che potrebbe ulteriormente accendere l’interesse attorno al suo nome.

Il Napoli osserva e prende appunti: il mercato è ancora fluido, ma la pista En-Nesyri, ora, non è più solo una suggestione.