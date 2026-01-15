Strappa gli orecchini ad una donna e fugge: raggiunto dalla polizia e arrestato

E' successo in pieno centro a Castellammare di Stabia

strappa gli orecchini ad una donna e fugge raggiunto dalla polizia e arrestato

Paura per una donna a Castellammare di Stabia..

Castellammare di Stabia.  

La polizia ha arrestato un 46enne stabiese con precedenti per furto con strappo. Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, hanno notato un uomo untento a strappare gli orecchini ad una donna per poi darsi alla fuga a bordo di un motoveicolo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, gli hanno intimato l’alt ma il malvivente ha accelerato bruscamente la marcia finchè, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato trovandolo in possesso degli orecchini appena asportati alla vittima. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.

Ultime Notizie