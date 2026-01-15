Strappa gli orecchini ad una donna e fugge: raggiunto dalla polizia e arrestato

La polizia ha arrestato un 46enne stabiese con precedenti per furto con strappo. Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, hanno notato un uomo untento a strappare gli orecchini ad una donna per poi darsi alla fuga a bordo di un motoveicolo.
I poliziotti, prontamente intervenuti, gli hanno intimato l’alt ma il malvivente ha accelerato bruscamente la marcia finchè, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato trovandolo in possesso degli orecchini appena asportati alla vittima. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.