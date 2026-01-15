Lavori a Port'Alba, i commercianti: finalmente verso la fine, così il rilancio Soddisfazione nella storica strada che attende la fine definitiva dell'intervento di restauro

Storica strada dei librai di napoli, tutt'oggi custode di forti valori identitari, guarda al rilancio con la fine dell'intervento di restauro dell'antica Porta. Siamo a Port'Alba. Qui l'intervento secondo la time line del Comune dovrebbe essere ormai fotofinish. La fine dell'opera, al momento, è prevista entro aprile - maggio di quest'anno.

Una data particolarmente attesa dai commercianti della zona.

“Abbiamo aspettato tanto, siamo ben fiduciosi che adesso i lavori finiscano”, il commento di uno dei librai della strada.

“Una grande soddisfazione”, spiega un collega ricordando il lavoro svolto da tutti i commercianti in collaborazione con il Comune.

Port'Alba e la sua identità storica

“Dopo tanti siamo riusciti a ottenere questi lavori, che fortunatamente stanno finendo e saranno un grande rilancio per questa strada”. Ma l'aspetto identirario resta priorità: “Eravamo diventati la strada del ricordo, ora tutti insieme stiamo lavorando per dare a questa via ciò che mancava”.