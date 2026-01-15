Circumvesuviana: stop a 66 corse per i test dei nuovi Stadler Eav annuncia modifiche al servizio sulle linee vesuviane dal 19 al 26 gennaio

Il futuro della mobilità vesuviana passa per una settimana di test serrati, ma il prezzo da pagare per i pendolari sarà la cancellazione di 66 corse. Tra il 19 e il 26 gennaio, l’Ente Autonomo Volturno (Eav) fermerà parzialmente la circolazione su diverse tratte della Circumvesuviana per consentire il rodaggio dei nuovi treni Stadler. I test si svolgeranno durante l'orario di esercizio e non di notte: una scelta obbligata, spiega l'azienda, per verificare il comportamento dei convogli con l'infrastruttura a pieno regime, inclusi stazioni e passaggi a livello in funzione.

Il piano dei tagli: tratte e orari

L'operazione coinvolgerà circa il 4% dell'offerta complessiva settimanale. Le soppressioni non saranno spalmate su tutta la rete contemporaneamente, ma seguiranno un calendario preciso per aree geografiche:

Linea Napoli-Sarno (19 e 22 gennaio): Stop ai treni tra Barra e Sarno dalle ore 18:00 fino a fine servizio. Gli ultimi convogli garantiti saranno il 6165 (partenza da Napoli alle 16:34) e il 6168 (partenza da Sarno alle 16:50).

Linea Volla-Baiano (20, 21 e 26 gennaio): La circolazione tra Volla e Baiano si fermerà dalle 16:00. Le ultime corse utili saranno il treno 81405 da Volla (ore 14:05) e il 15:00 da Baiano.

Linea Napoli-Sorrento (23 e 24 gennaio): I disagi colpiranno la penisola sorrentina dalle ore 21:00. Il servizio regolare terminerà dopo l'arrivo a Napoli dei treni delle 19:38 da Sorrento e delle 19:50 da Sarno.

Autobus sostitutivi e obiettivi

Per limitare i disagi ai viaggiatori, Eav ha predisposto un servizio bus sostitutivo che coprirà le tratte scoperte durante le ore di test. L'obiettivo dichiarato è l'immissione in servizio dei nuovi convogli Stadler, attesi da tempo per svecchiare una flotta che negli ultimi anni ha mostrato segni di forte usura, causando frequenti guasti e ritardi cronici. Questi test rappresentano l'ultimo "esame" tecnico prima che i passeggeri possano finalmente salire a bordo di mezzi più moderni, sicuri e confortevoli. Resta da capire se questo breve sacrificio logistico sarà il primo passo concreto verso quella regolarità del servizio che i pendolari campani chiedono ormai da anni.