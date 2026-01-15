Donna colpita alla testa e spalla da monopattino: indaga la polizia L'episodio è avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del Sert

La polizia a Napoli sta indagando sul grave ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla da un monopattino caduto da un'altezza di 7-8 metri.

L'episodio è avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del Sert, il servizio recupero tossicodipendenti, che si trova vicino allo Stadio Maradona.

La donna, rimasta cosciente, è stata soccorsa dal 118 e dagli agenti del vicino commissariato San Paolo a cui ora sono affidati gli accertamenti per fare luce sull'accaduto.

Sembrerebbe, dai primi accertamenti, che il monopattino sia precipitato dal parcheggio soprastante l'edificio che ospita il Sert.

Gli agenti stanno ora visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La 67enne si trova ricoverata nell'ospedale Cardarelli della città, in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Non si esclude che possa essere stato lanciato nel vuoto intenzionalmente. A prospettare questa eventualità ai poliziotti del commissariato San Paolo sarebbe stata proprio la vittima.

Le indagini della polizia finalizzate ad accertare la dinamica dell' accaduto non escludono tra le ipotesi né il gesto volontario né l'incidente.