Torre Annunziata: presentato l'eco-calendario 2026 Premiati i disegni vincitori del contest.

Amministrazione comunale e Prima Vera hanno presentato questa mattina a Palazzo Criscuolo l’Eco-Calendario. L’iniziativa, alla seconda edizione e realizzata grazie alla collaborazione dei quattro istituti comprensivi di Torre Annunziata, è nata con l’obiettivo di educare gli studenti alla raccolta differenziata. Dei circa 400 disegni realizzati dagli alunni dell’IC Pascoli Siani, Leopardi Parini Rovigliano, IV Circolo Didattico Cesaro e IC Alfieri, la commissione ha scelto i 26 finalisti che sono stati esposti in occasione della manifestazione. Tra questi, 13 disegni sono stati inseriti nel calendario 2026.

Un disegno per ogni mese dell’anno più un tredicesimo lavoro inserito direttamente in copertina. In ogni pagina del calendario informazioni utili e consigli pratici per migliorare le abitudini quotidiane, con l’obiettivo di ridurre al minimo il secco indifferenziato.

“Il nuovo calendario della differenziata con la mono raccolta, partito il 5 ottobre scorso, ha portato la percentuale al 65%. Un dato importante che purtroppo non è ancora percepito dalla popolazione. Un’innovazione che non ci siamo inventati noi, come spesso qualcuno erroneamente pensa, ma una pratica, quella di raccogliere una sola tipologia di rifiuti per giorno, utilizzata in gran parte dei comuni italiani e promossa dal consorzio Conai” spiega il sindaco Cuccurullo.

Il quarto trimestre del 2025, con il nuovo calendario, la differenziata ha avuto una media del +13% rispetto allo stesso trimestre 2024. Il primo mese del nuovo calendario la raccolta è arrivata al 64,78%, quando ad ottobre dell’anno precedente la raccolta era al 53,97%. A novembre 2025 il punto più alto con il 66,84% (rispetto al 50,86% dell’anno precedente). A dicembre 2025 il 65,90%, rispetto al 52,15% dello stesso mese 2024.

“Stiamo facendo insieme a Prima Vera – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – uno sforzo enorme, ma ci sono diversi siti di sversamento illegali che contribuiscono negativamente alla percezione in città. Per migliorare serve che anche i cittadini facciano la loro parte, anche perché è assurdo vedere cumuli di rifiuti che si formano sotto ai balconi di civili abitazioni. Come amministrazione dobbiamo accelerare il processo di formazione del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale, installare subito altre videocamere, già finanziate e aumentare i controlli misti tra Polizia Locale e personale Prima Vera”.

Sbloccato anche l’iter per aderire al programma Mangiaplastica del Ministero dell’Ambiente. Il Comune ha restituito al Ministero l’acconto ricevuto ad agosto 2022, a seguito dell’adesione al programma approvata dalla precedente amministrazione, prima della stagione commissariale. “Per aderire nuovamente al programma e chiedere il contributo – spiega il sindaco – era necessario che l’ente restituisse l’importo accredito due anni fa e non impegnato. Questo ci consentirà di ripresentare la richiesta”.