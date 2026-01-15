Regione, Sangiuliano (FdI): basta scontri sulle commissioni, si deve lavorare Il capogruppo di Fratelli d'Italia chiede di mettere fine alla querelle politica dal 21 gennaio

''La Regione Campania ha urgenze inderogabili a partire dalla sanità e dal disastro dei trasporti. È decisivo cominciare a lavorare subito e avere la piena funzionalità di tutte le commissioni. Le lacerazioni interne al Pd non possono penalizzare l'istituzione e soprattutto le attese dei cittadini". Lo dichiara il capogruppo di FdI al Consiglio regionale, Gennaro Sangiuliano. "Auspico che in occasione del Consiglio regionale del 21 la querelle delle commissioni sia pienamente risolta. Noi abbiamo da tempo indicato i nostri componenti. Tra l'altro c'è da vagliare e approvare il Bilancio per cui è essenziale avere l'apposita commissione. Noi chiediamo attenzione e solerzia'', si chiude la nota.