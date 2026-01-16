Turisti stranieri a Napoli: week end di arte e cultura Alla Cappella San Severo record presenze e nuovi eventi per i napoletani

Archiviato il Natale non ci sono più le lunghe code dei giorni di festa, ma anche in questi giorni non mancano i turisti in fila davanti al Museo Cappella San Severo per ammirare il 'Cristo Velato', opera tra le più apprezzate al mondo.

L'ingresso qui è contingentato ma il 2025 ha regalato grandi numeri al sito nel centro storico di Napoli: “Il 2025 si è chiuso con numeri che ci danno senz'altro soddisfazione, in aumento rispetto all'anno precedente”, conferma la presidente e direttrice del Museo Cappella San Severo Maria Alessandra Masucci.

Ma i flussi proseguono “noi siamo tra i fortunati, ma sono sideralmente distanti dalla vacanze di Natale”. Ed ecco che per febbraio ci sono nuove proposte per i visitatori ma anche per gli stessi napoletani.

Eventi per i napoletani

Tra le proposte c'è l'evento proposto per lunedì 18 gennaio, il cosidetto Blue Manday, considerato il giorno più triste dell'anno. In questa occasione a Napoli viene proposta la bellezza dell'arte come “rimedio”.

“Un invito ai napoletani a riappropiarsi della propria città, dei propri luoghi in un momento in cui i flussi turistici sono tra i più bassi dell'anno. E per l'occasione anche la possibilità, eccezionale, di scattare foto all'interno della Cappella. Festeggiamo la giornata più triste dell'anno con un po' di selfie”.