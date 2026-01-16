Municipalità 3, operazione di Polizia locale e carabinieri: multe e sequestri

Nel pomeriggio di ieri, 15 gennaio, massiccia operazione di controllo del territorio nell'area del quartiere Sanità e zone adiacenti. L'intervento ha visto in campo la Polizia locale congiuntamente all' Arma dei Carabinieri.
“Raffica di multe e sequestri di motoveicoli. Verbalizzati e rimossi veicoli che ostacolavano la fluidità della circolazione. Quasi cento le persone controllate”, il bilancio dell'operazione pubblicato dalla terza Municipalità (Stella, S. Carlo all'Arena) del Comune di Napoli.
Nel corso dell'operazione la Polizia Locale “ha anche rimosso numerosi veicoli abbandonati sulla pubblica via e fatto prelevare da personale Asia accatastamenti di legname funzionali al cosiddetto Fuocarazzo di Sant' Antonio. La sicurezza del territorio è una delle nostre principali priorità”.