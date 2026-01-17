Teatro San Carlo, ancora scontro Manfredi-Macciardi sulla governance Pressing del sindaco sul governatore Fico per cambiare gli equilibri nel Consiglio d'indirizzo

Chiarezza sul progetto ma anche sulle personalità sulle quali puntare per garantire al teatro la necessaria competitività internazionale, fondamentale per la stabilità dei conti.

Sono alcune delle richieste che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha presentato al sovrintendente del Teatro San Carlo, Fulvio Macciardi.

Resta alta la tensione istituzionale tra il Comune e l’istituzione culturale. La partita ora si sposta nel Consiglio di indirizzo del Teatro San Carlo, dov’è in bilico l’attuale rappresentante della Regione, Riccardo Realfonzo. Manfredi, infatti, avrebbe chiesto a Fico di sostenere Palazzo San Giacomo nel braccio di ferro in atto. Macciardi, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere di non aver ancora incontrato né Fico né Manfredi: il sovrintendente è pronto ad andare avanti col programma della prossima stagione teatrale.