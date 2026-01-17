Sant'Agnello: carabinieri arrestano pusher 48enne I militari lo hanno sorpreso alla guida di un'auto a noleggio

Incensurato del 1977, arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Sorrento. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato il 48enne mentre era alla guida di un’auto a noleggio. Oltre ai documenti di circolazione, l’uomo ha consegnato spontaneamente 14 grammi di cocaina. 21 dosi costate le manette e i domiciliari. In attesa di giudizio, risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio.