Droga e denaro falso: arrestato volto noto del mondo dello spettacolo napoletano Sequestrato un ingente quantitativo di materiale illecito. Indagini in corso

Le porte del carcere di Poggioreale si sono aperte per un sessantatreenne incensurato, volto noto del mondo dello spettacolo napoletano, arrestato dalla polizia al termine di un controllo.

L’uomo, indicato con le iniziali F.C., è finito in manette dopo che gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di materiale illecito: 260 grammi di cocaina, oltre 200 chilogrammi di sigarette di contrabbando e più di 37mila euro in banconote completamente contraffatte.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il denaro falso, se immesso nel circuito clandestino, avrebbe potuto generare un guadagno stimato in almeno 30mila euro.

Un quantitativo giudicato rilevante dagli investigatori, tale da far scattare immediatamente le misure restrittive.

L’arresto ha destato particolare clamore per il profilo dell’indagato, finora privo di precedenti penali e conosciuto nell’ambiente dello spettacolo cittadino.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’origine della droga, delle sigarette e del denaro falso, nonché eventuali collegamenti con reti organizzate. L’uomo resta detenuto a Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.