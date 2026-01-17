Commisso: De Laurentiis, un'enorme perdita per il calcio italiano Il presidente del Napoli: se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale

"Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale". Sui social il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta così la morte del presidente viola Rocco Commisso. "La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano".