Rifiuti su isole Golfo, confronto in prefettura per ripristinare trasporto Servono soluzioni urgenti e condivise

Si e' tenuta nella giornata di oggi, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, una riunione di aggiornamento sulla problematica del trasporto dei rifiuti solidi urbani dalle Isole del Golfo di Napoli, di seguito alla precedente dello scorso 15 gennaio.

Alla riunione hanno preso parte i Sindaci dei Comuni di Barano d'Ischia, Lacco Ameno, Procida, i presidenti dei Consigli comunali di Forio D'Ischia e Ischia, il Responsabile della societa' di gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Casamicciola Terme e del comune di Procida, nonche' il direttore generale del Ciclo Integrato dei Rifiuti della Regione Campania, Antonello Barretta, e la dott.ssa di Grado della Direzione Generale Mobilita' della Regione Campania.

I rappresentanti delle amministrazioni comunali, considerata la momentanea interruzione del servizio di trasporto marittimo per la raccolta dei rifiuti causata da un guasto del mezzo navale della compagnia Traspemar e dell'incognita sui tempi di riparazione, hanno nuovamente ribadito la necessita' di individuare, con il supporto della Regione Campania, soluzioni urgenti e condivise per la immediata ripresa del servizio, eventualmente attraverso il coinvolgimento di un ulteriore vettore marittimo che subentri ai fini del superamento dell'attuale emergenza.