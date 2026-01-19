Champions: Hojlund "bello tornare qui, Napoli è determinato a vincere" Il danese "sfortunati sugli infortuni ma abbiamo ancora un gruppo forte"

"E' bellissimo per me tornare qui, in una stadio particolare in cui ho molti ricordi belli, uno stadio caldo, con tifosi che fanno buona atmosfera. Noi però vediamo con la determinazione di vincere".

Lo ha detto Rasmus Hojlund, l'attaccante danese del Napoli, alla vigilia della sfida di Champions League con il Copenaghen, città dove è nato e ha giocato. "Per noi - ha detto l'attaccante azzurro - è importante vincere domani, siamo uguali nei punti con il Copenaghen, abbiamo altro match in casa con il Chelsea ma ci arriveremo meglio se vinciamo domani. Siamo un po' sfortunati sugli infortuni finora ma abbiamo ancora un gruppo forte e una mentalità che ci rende in grado di poter andare avanti in classifica".

"E' tornato Lukaku? Per me va bene giocare anche da seconda punta - ha risposto il danese . io vedo in lui un forte giocatore che sa fare i gol, lo guardavo quando giocavo qui a Copenaghen e spero che giocherò molto insieme a lui, è una persona forte per la squadra, possiamo benissimo giocare insieme, lo ha dimostrato bene negli anni. Io sono cresciuto con due attaccanti e quindi va bene per me".