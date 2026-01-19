Difesa dell'autonomia dell'università, assemblea alla Federico II Indetta il 20 gennaio alle ore 16 presso l’Aula – Biblioteca Guarino

In difesa dell’autonomia dell’università pubblica è indetta il 20 gennaio 2026 alle ore 16.00 presso l’Aula – Biblioteca Guarino dell’Università di Napoli “Federico II” un’Assemblea Pubblica della comunità federiciana aperta alla cittadinanza. Questa assemblea continua un processo dal basso per la scelta dei futuri candidati alla guida dell’Ateneo, articolato in assemblee pubbliche a cadenza mensile, aperte al confronto sui temi che riguardano il ruolo politico, economico e sociale di una grande università pubblica e la democratizzazione della sua governance.

Il tema del 20 gennaio sarà la riforma dello statuto d’ateneo e le sue criticità. Un processo tanto più necessario oggi, in una fase in cui l’autonomia dell’Università è insidiata da progetti di riforma del governo che mirano a garantire un controllo diretto dell’esecutivo sulla governance di Ateneo. Le aule universitarie sono e devono restare il luogo in cui si respira aria di libertà, non il miasma del potere: la Federico II è un bene comune, della comunità accademica e della città e del Mezzogiorno, e come tale va difesa e governata in modo partecipato e democratico, nel pieno rispetto della laicità della cultura e della libertà di pensiero. All'assemblea sono stati invitati i candidati alla carica di rettore.