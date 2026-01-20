Valentino: Napoli omaggia lo stilista con statuetta del presepe Opera realizzata dal maestro Di Virgilio a San Gregorio Armeno

"Era doveroso per me onorare Valentino, un nome iconico, che ha dato ispirazione al mondo e a noi artisti. Il mondo e il presepe napoletano ti ricorderanno sempre con affetto". Genny Di Virgilio, maestro presepista di San Gregorio Armeno, ha reso omaggio allo stilista scomparso ieri a 93 anni e molto legato a Capri. Anche Napoli e il presepe napoletano lo ricordano: "Un tributo importante ad un pilastro della moda italiana" ha sottolineato Di Virgilio, che da questa mattina in bottega espone anche la statuetta dedicata a Valentino.