Scabec Campania, Fico sospende la nomina del nuovo direttore Il presidente della Regione: serve ulteriore approfondimento

È stata disposta la sospensione dell'iter di individuazione della figura del direttore generale della Scabec. Una decisione assunta per valutare la piena rispondenza al pubblico interesse della designazione di tale figura, anche in relazione al quadro finanziario e alla complessiva organizzazione della società.

"Le politiche culturali sono e saranno sempre l'asse portante dell'azione del Governo regionale, come testimonia la nomina nella Giunta di uno specifico assessore alla Cultura. Il nostro impegno è mettere in campo tutte le soluzioni, anche organizzative, più adeguate per sostenere il settore e così il territorio. Pertanto abbiamo deciso di procedere a un ulteriore approfondimento del rinnovo della governance della società Scabec, agendo sempre e solo nell'interesse della comunità e della Regione", ha dichiarato il presidente Fico.

Quindi Luigi Raia, nominato a ottobre 2025 dall'ex governatore De Luca, resta direttore della Scabec fino a quando non sarà presa una nuova decisione. L'attuale direttore, fratello della consigliera regionale, ha guidato per otto anni l'Agenzia per la promozione del turismo. La sua nomina, giunta a fine mandato della passata legislatura, aveva sollevato qualche polemica.