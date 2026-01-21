A Napoli Porta Nolana e il rione Sanità verso le 'zone rosse' Il prefetto: provvedimento in istruttoria, domani convocata riunione Comitato

L'area di Porta Nolana e quella del rione Sanità a Napoli potrebbero diventare 'zone rosse'. Lo ha riferito il prefetto, Michele di Bari, al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato nel corso del quale si è discusso dei controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. "Il provvedimento è in istruttoria - ha spiegato il prefetto - sia per Porta nolana che per la Sanità, in queste ore lo stiamo mettendo a punto anche per specificare la perimetrazione delle strade che saranno interessate. Credo che nella riunione del Comitato, già convocata per domani, adotteremo questo provvedimento".