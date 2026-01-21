Calcio. Manfredi: "Su stadio Maradona presenteremo progetto competitivo" Ma tempi stretti per Euro 2032

"Stiamo lavorando sul progetto dello stadio Maradona, la Regione sta lavorando sul finanziamento. Stiamo lavorando insieme e sono fiducioso che alla fine presenteremo un progetto competitivo". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti a Palazzo Reale, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'America's Cup Partnership e della Louis Vuitton Cup di vela.