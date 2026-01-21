Calcio. Manfredi: "Su stadio Maradona presenteremo progetto competitivo"

Ma tempi stretti per Euro 2032

calcio manfredi su stadio maradona presenteremo progetto competitivo
Napoli.  

"Stiamo lavorando sul progetto dello stadio Maradona, la Regione sta lavorando sul finanziamento. Stiamo lavorando insieme e sono fiducioso che alla fine presenteremo un progetto competitivo". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti a Palazzo Reale, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'America's Cup Partnership e della Louis Vuitton Cup di vela.

Ultime Notizie