Monaldi: importante passo in avanti nella cura dell’insufficienza tricuspidale

All’ospedale Monaldi di Napoli un importante passo avanti nella cura dell’insufficienza tricuspidale: eseguiti, tra i primi in Italia, due interventi di sostituzione transcatetere della valvola tricuspide mediante il sistema Evoque, tecnologia di ultima generazione che consente di intervenire senza chirurgia a cuore aperto.
La procedura mini-invasiva è stata realizzata dall’équipe di cardiologia Interventistica della cardiologia–Utic “Vanvitelli”, sotto la direzione del primario Paolo Golino, consentendo ai pazienti di essere dimessi dopo soli tre giorni, in ottime condizioni di salute.
Un risultato che segna una svolta per quella che per troppo tempo è stata definita la “valvola dimenticata”.