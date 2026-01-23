Casoria, evitata tragedia: crolla un palazzo sgomberato per infiltrazioni Un Palazzo che era stato sgomberato preventivamente ieri sera per infiltrazioni di acqua è crollato

Un Palazzo che era stato sgomberato preventivamente ieri sera per infiltrazioni di acqua è crollato questa mattina a Casoria, in via Cavour. Per effettuare i controlli sui danni provocati da una condotta dell'acqua ieri sera erano stati sfollati una trentina di nuclei familiari residenti in più palazzi della zona che hanno trascorso a casa di parenti e amici o in hotel.

A far scattare l'intervento esplorativo dei vigili del fuoco era stato un boato avvertito dai residenti che avevano lanciato subito l'allarme. E così il sindaco Raffaele Bene aveva disposto lo sgombero evitando che questa mattina si consumasse la tragedia