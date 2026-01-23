Casoria, evitata tragedia: crolla un palazzo sgomberato per infiltrazioni

Un Palazzo che era stato sgomberato preventivamente ieri sera per infiltrazioni di acqua è crollato

A far scattare l'intervento esplorativo dei vigili del fuoco era stato un boato avvertito dai residenti che avevano lanciato subito l'allarme

Napoli.  

 Un Palazzo che era stato sgomberato preventivamente ieri sera per infiltrazioni di acqua è crollato questa mattina a Casoria, in via Cavour. Per effettuare i controlli sui danni provocati da una condotta dell'acqua ieri sera erano stati sfollati una trentina di nuclei familiari residenti in più palazzi della zona che hanno trascorso a casa di parenti e amici o in hotel.

A far scattare l'intervento esplorativo dei vigili del fuoco era stato un boato avvertito dai residenti che avevano lanciato subito l'allarme. E così il sindaco Raffaele Bene aveva disposto lo sgombero evitando che questa mattina si consumasse la tragedia

