Napoli, Vomero: appello per la potatura delle alberature stradali Gennaro Capodanno: "Da estirpare le ceppaie e sostituire gli alberi mancanti"

"Nonostante la stagione invernale sia oramai inoltrata, allo stato, l’operazione di potatura degli alberi nelle strade del Vomero appare in forte ritardo - sottolinea Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Questa operazione, notoriamente, va eseguita proprio nel periodo invernale, prima che comincino a fiorire le gemme e che spuntino nuovi rametti, pure al fine di riequilibrare alberi che potrebbero risultare sbilanciati o che oscillano molto in caso di vento forte, con il rischio che si possano schiantare al suolo, come purtroppo è già accaduto.

In questi casi proprio durante le operazioni di potatura si procede con operazioni mirate tese ad alleggerire la chioma dal lato dove l’albero pende e, se l’oscillazione è notevole, l’albero può anche essere ridotto in altezza.

Bisogna al riguardo tenere conto del fatto che i rami di diversi platani secolari, privi della necessaria potatura, arrivano oramai fino ai piani alti degli edifici spingendosi verso le finestre e i balconi delle abitazioni - puntualizza Capodanno -. Inoltre per molte di queste essenze, attaccate da malattie quali il cancro rosa o afflitte dalle famigerate “cimici del platano“, si è dovuto procedere all’eliminazione, lasciando sovente in sede le relative ceppaie.

L’arrivo della primavera, laddove non si provvedesse per tempo, potrebbe aggravare questo stato di cose, riproponendo le stesse situazioni che si sono verificate in passato - afferma Capodanno -. Per evitare ciò, occorre un intervento immediato ed urgente, e comunque nei tempi indicati dalle vigenti disposizioni, teso a scongiurare tale evenienza, sia attraverso un’opportuna quanto necessaria potatura sia estirpando le tante ceppaie ancora in sede, sostituendo le alberature rimosse o cadute e prestando le necessarie cure alle piante che risultassero affette da eventuali patologie".

Sulla questione Capodanno sollecita l'intervento immediato del sindaco Manfredi e dell'assessore al verde Santagada affinché vengano sollecitati gli uffici competenti dell'amministrazione comunale a mettere in campo le necessarie attività per eseguire gli interventi richiesti.