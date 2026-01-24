La protesta dei Rom a Napoli, Alviti: "Vanno smantellati tutti" L'appello rivolto allo Stato ad intervenire con fermezza

Serata di caos sulla Circumvallazione esterna nei pressi del campo rom, dove una protesta rom scoppiata dopo la sospensione dell’erogazione idrica ha provocato il blocco del traffico tra Arzano, Melito e Scampia.



Alcuni abitanti del campo si sono riversati in strada appiccando incendi a materassi e cumuli di rifiuti, rendendo impraticabile la viabilità e causando lunghe code. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco per spegnere i roghi e ripristinare la sicurezza. Il campo era già stato interessato, in mattinata, da un blitz delle forze dell’ordine.



Sulla vicenda è intervenuto il presidente dell'associazione nazionale guardie giurate Giuseppe Alviti che ha sottolineato come lo Stato debba intervenire con il pugno duro per impedire altre scene di caos totale come quello di ieri dove non c’è stato il morto solo per miracolo-

"Purtroppo questi campi Rom sono ricettacoli di numerose attività criminose tra cui anche la prostituzione minorile già da noi denunciata. Come per il campo rom di Poggioreale, bisogna smantellarli tutti e allontanare dall'Italia gli occupanti".