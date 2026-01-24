Juve Stabia: 1-0 sulla Virtus Entella, vespe vincenti con Candellone L'attaccante, ancora una volta decisivo, ma è stato sostituito per infortunio nel primo tempo

Il gol di Candellone al minuto 13 regala altri punti preziosi per la Juve Stabia, sempre più lanciata verso la salvezza tranquilla e la zona playoff. Vittoria sulla Virtus Entella con il risultato di 1-0 in un "Menti" a porte chiuse per il provvedimento assunto da Prefettura e Viminale dopo quanto accaduto in Juve Stabia-Pescara (trasferte vietate ai tifosi gialloblu per tre mesi). Nel match prima chance per le vespe ed è subito l'affondo decisivo: Zeroli imbuca per Candellone, risposta di Colombi, ribattuta della punta per l'1-0. Beggi, al posto di Abate squalificato per il rosso rimediato a Bari, è costretto a richiamare Candellone, out per infortunio al 24' (dentro Burnete). Nasce una gara di controllo per la Juve Stabia. Gestione lungo il match e tentativi dei padroni di casa per il raddoppio in avvio di ripresa. Colombi gira in angolo sulla conclusione di Cacciamani, servito da Leone, ammonito nel match (era diffidato, salterà il match con la Reggiana in trasferta). Al minuto 81 l'Entella trova il pari. Posizione giudicata regolare dal campo, Cuppone riesce a servire Fumagalli che accomoda l'1-1 alle spalle di Confente: lunghissima analisi al VAR, posizione di fuorigioco sul lancio lungo. Finale di gara con Confente decisivo sul tentativo di Cuppone. Finale di 1-0 e quota 33 per la Juve Stabia.

Il tabellino

Serie B

Ventunesima Giornata

Juve Stabia - Virtus Entella 1-0

Marcatori: 13' pt Candellone

J. Stabia (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Varnier (1' st Ruggero), Bellich; Mannini (27' st Gabrielloni), Zeroli, Leone (27' st Pierobon), Correia, Cacciamani; Mosti; Candellone (24' pt Burnete, 44' st Maistro). All. Beggi (squalificato Abate). A disp. Boer, Signorini, Balde, Ciammiglichella, Dalle Mura, Dos Santos

V. Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi (30' st Fumagalli), Tiritiello (1' st Alborghetti), Marconi; Bariti (21' st Mezzoni), Nichetti (21' st Dalla Vecchia), Franzoni, Di Mario; Karic, Guiu (30' st Cuppone); Debenedetti. All. Chiappella. A disp. Del Frate, Siaulys, Del Lungo, Russo, Squizzato, Turicchia

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Tiritiello (VE), Leone (JS), Di Mario (VE)

Assistenti: Bitonti e Zezza

Quarto ufficiale: Arena

VAR e AVAR: Gualtieri e Del Giovane