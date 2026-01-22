Juve Stabia: porte chiuse con l'Entella e trasferte vietate per tre mesi Provvedimenti assunti dopo quanto accaduto nelle ore di Juve Stabia - Pescara del 10 gennaio scorso

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'assenza di spettatori al "Menti" per Juve Stabia - Virtus Entella. La gara del ventunesimo turno della Serie B, in programma sabato alle 15, si giocherà senza tifosi sugli spalti. Porte chiuse per l'impianto sportivo di Castellammare. "Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 20 gennaio e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica": si legge nella nota diffusa. È stato, inoltre, disposto il divieto di trasferta per i tifosi per tre mesi. I provvedimenti sono stati assunti dopo l'analisi di quanto accaduto nelle ore del match Juve Stabia-Pescara, giocata il 10 gennaio scorso. "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il Ministero dell’Interno preso atto dei gravi disordini avvenuti nella serata del 10 gennaio 2026, in occasione dell’incontro di calcio Juve Stabia-Pescara, valevole per la 19° giornata del campionato di Serie BKT, addebitabili alle condotte dei tifosi della Juve Stabia, ha decretato la chiusura, per la durata di tre mesi, a decorrere dal 6 febbraio dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società “Società Sportiva Juve Stabia” disputerà gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nella Provincia di Napoli": così il club gialloblu in un comunicato.

Nota ufficiale del sindaco Vicinanza

"Chi si rende protagonista di episodi di violenza non può essere definito tifoso, ma rappresenta quanto di più lontano esista dal calcio sano. Criminali capaci solo di gettare un'ombra ingiusta sull'intera Castellammare di Stabia. - ha affermato il sindaco Luigi Vicinanza - L'azione violenta e ingiustificata di un gruppo di teppisti, colpevoli di aver aggredito, dopo la gara con il Pescara, le forze dell'ordine, a cui va la nostra solidarietà, ha prodotto l'unico risultato possibile: penalizzare tutti. La decisione di disputare Juve Stabia-Entella a porte chiuse rappresenta una sconfitta per migliaia di tifosi, costretti a pagare per le responsabilità di una minoranza. Il danno è duplice, sportivo ed economico".