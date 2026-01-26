Napoli, timori per la sicurezza dei turisti: il Comune ribadisce la linea dura L'assessore Armato: regolarizzate 400 strutture abusive, i controlli proseguiranno

"La sicurezza di cittadini e turisti è una priorità nell’agenda dell’amministrazione Manfredi. Da quando ci siamo insediati abbiamo fatto campagne di sensibilizzazione, creato nuove figure preposte e emesso delibere in tema di sicurezza. Il risultato della campagna di sensibilizzazione dell'assessorato, rivolta alle strutture extra alberghiere, è stato la regolarizzazione di 400 strutture in possesso dei requisiti per esercitare l'attività che si sono dotate di CIN. A questo si è aggiunto l'effetto regolarizzazione dovuta al Cusr". Così, in una nota, l'assessore al turismo del Comune di Napoli Teresa Armato.

"Si affianca poi il lavoro della Polizia Turistica, nuova figura di controllo, che ha portato alla chiusura di un numero ingente di strutture che non avevano i requisiti di abitabilità e sicurezza richiesti per legge. Lo facciamo implementando le unità di Polizia Municipale in strada nei fine settimana e nel periodo in cui i flussi turistici sono maggiori. Abbiamo emesso una delibera sulla somministrazione di alcolici entro un certo orario. Abbiamo sempre collaborato, e continueremo a farlo, con gli altri enti preposti alla sicurezza. Nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le nostre relazione da quando si è insediata la giunta, chiediamo ai commercianti e agli imprenditori, in particolare a coloro che gestiscono la parte più delicata in tema di sicurezza, legata al divertimento e alla movida, di collaborare, ponendo in essere tutte le misure atte a tutelare i ragazzi e le ragazze che frequentano i loro locali, a cominciare dalle uscite di sicurezza fino ad arrivare all’applicazione di tutte le norme a tutela della loro salute", le parole dell'esponente della giunta Manfredi.