Juve Stabia, l'ex Chelsea Avram Grant nell'organigramma sportivo "Supervisionerà le operazioni sportive con il ruolo di head of football operations"

Novità nella dirigenza della Juve Stabia con l'ingresso di Avram Grant nel ruolo di advisor di Solmate e come head of football operations. "Nel suo nuovo ruolo Grant supervisionerà le operazioni sportive esistenti di Solmate, mentre la società continuerà a concentrarsi sulla razionalizzazione e sull’aumento dell’efficienza operativa. L'ex tecnico del Chelsea, finalista in Champions League nel 2008 con i Blues, assumerà le responsabilità precedentemente gestite da Dan J. McClory e Alberto Libanori. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Avram in Solmate. - ha dichiarato il ceo, Marco Santori - Avram porta in azienda un percorso calcistico senza pari, avendo allenato e gestito squadre in tutta Europa, nel Regno Unito e in Africa. Ottimizzerà e introdurrà disciplina commerciale nel nostro business sportivo mentre portiamo avanti la nostra strategia sulle infrastrutture di asset digitali".