Juve Stabia, l'ex Chelsea Avram Grant nell'organigramma sportivo

Novità nella dirigenza della Juve Stabia con l'ingresso di Avram Grant nel ruolo di advisor di Solmate e come head of football operations. "Nel suo nuovo ruolo Grant supervisionerà le operazioni sportive esistenti di Solmate, mentre la società continuerà a concentrarsi sulla razionalizzazione e sull’aumento dell’efficienza operativa. L'ex tecnico del Chelsea, finalista in Champions League nel 2008 con i Blues, assumerà le responsabilità precedentemente gestite da Dan J. McClory e Alberto Libanori. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Avram in Solmate. - ha dichiarato il ceo, Marco Santori - Avram porta in azienda un percorso calcistico senza pari, avendo allenato e gestito squadre in tutta Europa, nel Regno Unito e in Africa. Ottimizzerà e introdurrà disciplina commerciale nel nostro business sportivo mentre portiamo avanti la nostra strategia sulle infrastrutture di asset digitali".

