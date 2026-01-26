Racket, il prefetto incontra il presidente dell'associazione "Sos impresa" L'obiettivo è rafforzare la presenza dello Stato e tutelare imprese e cittadini

Nel quadro delle attività promosse dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari per il rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio e per il sostegno concreto alle realtà economiche sane, si è tenuto nella giornata di venerdì, presso il Palazzo di Governo, un incontro con il presidente dell’associazione "SOS Impresa", da anni impegnata sul territorio nel sostegno agli operatori economici vittime di usura e racket.

"Nel corso del confronto, è stato ribadito il pieno e costante impegno della Prefettura di Napoli nel sostenere quanti, istituzioni e associazioni, operano quotidianamente nel contrasto ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione, sottolineando l’importanza del lavoro di rete e della collaborazione tra Stato, enti locali e società civile - hanno fatto sapere dal Palazzo di Governo -. È stata inoltre evidenziata la massima attenzione, che da tempo, il Prefetto riserva al tema, assicurando un monitoraggio continuo del fenomeno e la piena disponibilità della Prefettura a rafforzare ogni iniziativa volta alla tutela delle vittime, alla prevenzione e alla diffusione della cultura della legalità".